Киев счел декабристов «имперцами» и запретил их

Источник:
Sibnet.ru
Восстание 26 декабря 1825 года
Институт национальной памяти Украины признал декабристов (участников восстания 14 (26) декабря 1825 года) символом «российского империализма» и запретил их.

«Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства» — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте института.

Далее идет перечень государственных и культурных деятелей, а также исторических событий, в котором фигурируют, например, ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, живописец Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Петра І, Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов. Теперь к ним добавили и декабристов.

Декабристы — участники восстания 14 (26) декабря 1825 года в России. Они выступали против самодержавия и крепостного права. Их выступление было подавлено. Пятерых декабристов казнили, более 100 отправили на каторгу в Сибирь.

Современные украинские власти активно используют термин «российская имперская политика» для борьбы с наследием, оставшимся от дореволюционной России.

Политика #Мир #История
