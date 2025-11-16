Почему море синее, хотя вода прозрачная

Люди в старину думали, что в синий цвет морскую воду окрашивает отражение голубого неба. На самом деле оттенок цвета моря определяет преломление солнечных лучей.

Вода прозрачна, даже морская. Если налить ее в стакан, то никаких оттенков не будет. Это объясняется особенностями ее молекулярного состава. Соединения кислорода и водорода бесцветны. Изменение прозрачности воды связано с наличием примесей — грязи, микроорганизмов.

Ярко выраженный синий цвет море приобретает в результате отражения в водной толще солнечных лучей — электромагнитного излучения в видимом для человека спектре.

Дело в том, что длинноволновый спектр излучения — красный, оранжевый и желтый цвета — хорошо поглощается водой. Поэтому его не видно. Водная толща хорошо отражает коротковолновый спектр — синий и фиолетовый цвета.

При этом человеческие глаза менее чувствительны к фиолетовому цвету: он находится на границе видимого человеком спектра.

Поэтому люди воспринимают море в специфическом синем цвете.

Глубина также играет важную роль в формировании цвета морской воды. Чем глубже, тем синее море. На мелководье свет успевает отразиться от дна, добавляя в палитру другие оттенки.