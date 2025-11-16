НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему море синее, хотя вода прозрачная

Источник:
Sibnet.ru
188 0
Море
Фото: © Pxhere.com

Люди в старину думали, что в синий цвет морскую воду окрашивает отражение голубого неба. На самом деле оттенок цвета моря определяет преломление солнечных лучей.

Вода прозрачна, даже морская. Если налить ее в стакан, то никаких оттенков не будет. Это объясняется особенностями ее молекулярного состава. Соединения кислорода и водорода бесцветны. Изменение прозрачности воды связано с наличием примесей — грязи, микроорганизмов.

Ярко выраженный синий цвет море приобретает в результате отражения в водной толще солнечных лучей — электромагнитного излучения в видимом для человека спектре.

Дело в том, что длинноволновый спектр излучения — красный, оранжевый и желтый цвета — хорошо поглощается водой. Поэтому его не видно. Водная толща хорошо отражает коротковолновый спектр — синий и фиолетовый цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему моря соленые, а реки — пресные

При этом человеческие глаза менее чувствительны к фиолетовому цвету: он находится на границе видимого человеком спектра. 

Поэтому люди воспринимают море в специфическом синем цвете.

Глубина также играет важную роль в формировании цвета морской воды. Чем глубже, тем синее море. На мелководье свет успевает отразиться от дна, добавляя в палитру другие оттенки.

Еще по теме
Зуд в удовольствие: почему приятно чесаться
Почему сны так тяжело вспоминать
Почему в неделе семь дней
«Злоумышленник»: какой была первая звуковая телепередача
смотреть все
Наука #Интересно #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
48
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
28
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
23
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева