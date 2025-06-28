Моря и океаны соленые из-за растворенных минеральных веществ. Вода в них под воздействием Солнца испаряется, оставляя соль. В реках же действует другой механизм.

Ученые связывают соленость морей с тем, что это своего рода конечная точка, куда реки несут свои воды. Соли (минеральные вещества), попадая в Мировой океан, там и остаются, постепенно концентрируясь.

«Под воздействием солнца вода с поверхности мирового океана испаряется, а соль остается. Атмосферная вода в виде осадков, не содержащая солей, вновь выливается на материки», — рассказал порталу «Моя планета» океанолог Александр Калганов.

По его утверждению, основным источником соли в Мировом океане стали вулканы, действовавшие в период образования земной коры. Газы, содержащие пары хлора, брома и фтора, при реагировании с водой образовывали кислоты. Кислоты вступали в химическую реакцию с твердыми породами океанского дна, в результате появились соли.

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«Основной причиной, почему вода в реках пресная, являются атмосферные осадки, которые не содержат соли. Этому способствует круговорот воды в природе, длящийся не один миллион лет», — пояснил океанолог. Иными словами, речные системы постоянно обновляются, получая воду из атмосферы и подземных источников.

Но соленость в морях и океанах не одинакова. Так, в Мертвом море она доходит до 350 промилле, в среднем в Мировом океане она составляет 35 промилле, а в Балтийском море — всего 7 промилле.