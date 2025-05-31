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Куда исчезает вода во время отливов на море

Источник:
Sibnet.ru
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Море дважды в сутки удивительным образом то прибывает, затапливая прибрежное пространство, то отступает, обнажая дно. Откуда берется лишняя вода и куда она потом исчезает?

Во всем виновата Луна. Люди поняли это еще в древности. Гай Юлий Цезарь в книге «Записки о Галльской войне» в I веке до нашей эры связывал высокие приливы у берегов Британии с наступившим новолунием. Но научное объяснение этому феномену Исаак Ньютон дал только в XVIII веке.

Луна своей гравитацией притягивает к себе огромную массу воды. Она формирует так называемый приливной горб, который со скоростью 1800 километров в час движется вслед за Луной по водной поверхности. На противоположной стороне Земли так же формируется горб, вызываемый центробежной силой. Между ними уровень воды в океане падает.

Воздействие Луны на мировой океан
Воздействие Луны на мировой океан
Фото: © Wikimedia

На поверхности морей и океанов это явления незаметно. Но на побережье вода во время приливов может подниматься на несколько метров. Самые сильные приливы  случаются в заливе Фанди в Канаде. Там уровень моря поднимается на 16 метров. Через шесть часов следует отлив. К этому времени горб успевает отойти на 10 тысяч километров.  

Приливная волна за сутки дважды обегает земной шар с периодичностью примерно в 12 часов. Наиболее мощные приливы происходят, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в один ряд. Они случаются каждые две недели в новолуние и в полнолуние.

Приливы и отливы заставляют воду вытекать и втекать в устьях рек и гаваней. Это явление называется приливными и отливными течениями.

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Наука #Интересно #Природа
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