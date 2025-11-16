НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Секретный способ перезагрузки Windows

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Windows 11
Фото: © Sibnet.ru
Существует малоизвестная функция Windows, позволяющая аварийно перезагрузить ПК даже в том случае, если система полностью зависла. Однако использовать ее рекомендуется в крайних случаях.

Это скрытая опция в меню экрана безопасности Windows. Для активации секретного способа перезагрузки следует зажать Ctrl, Alt и Del, после чего, удерживая Ctrl, нажать на кнопку питания в правом нижнем углу экрана.

После этого появится диалоговое окно с предупреждением: «Нажмите ОК для немедленной перезагрузки. Все несохраненные данные будут потеряны. Используйте эту функцию только в крайнем случае». Нажатие ОК инициирует аварийную перезагрузку.

Зачем нужна секретная перезагрузка

Это аварийная перезагрузка Windows. Основная цель — не прибегая с жестким методам перезапустить систему способом, который все еще обрабатывается на уровне ядра операционной системы, даже если графический интерфейс или большинство приложений перестали отвечать.

Фактически, это промежуточное звено между обычной программной перезагрузкой и «жестким» аппаратным отключением, когда пользователь удерживает кнопку питания, чтобы прервать подачу электропитания.

Отличия способов перезагрузки

Стандартная перезагрузка. Это корректная перезагрузка, выполняемая самой Windows, при которой все системные процессы и программы правильно завершают свою работу. Риски потери данных, повреждения файловой системы и системных файлов Windows отсутствуют.

Жесткая перезагрузка. Перезапуск компьютера аппаратной кнопкой Reset или долгим нажатием на кнопку питания. Это грубое выключение ПК без корректного завершения работы. Все несохраненные данные теряются, есть риск повреждения файловой системы и системных файлов.

Аварийная перезагрузка. Принудительный перезапуск Windows без сохранения данных, но с меньшими рисками, если сравнивать с жесткой перезагрузкой. Файловая система и системные файлы в безопасности, даже если операционная система перед этим наглухо зависла. 

Еще по теме
Браузер Firefox получил искусственный интеллект
Microsoft закрыла лазейку для пиратской активации Windows
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
Cоздано приложение для «общения» с умершими родственниками
смотреть все
Хайтек #Софт #Потребитель
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
10785
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9965
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28615
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
46077
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134019
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132591
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166052
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155625
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2760563
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181602
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Разблокировка системы самоочистки клеток обратила старение вспять
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

карат11

Опять торговля ресурсами! Кроме трубопроводов ничего.

nicollaich

Товарищи учёные, бросайте ваши опыты©

-2rist-

на первом месте он по отвращениюи мерзости!

Uynachalnica

Можно подумать, если бы продолжалось при Союзе лавры продолжателей славных дел покоя не дают, но при...