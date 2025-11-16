Секретный способ перезагрузки Windows

Существует малоизвестная функция Windows, позволяющая аварийно перезагрузить ПК даже в том случае, если система полностью зависла. Однако использовать ее рекомендуется в крайних случаях.

Это скрытая опция в меню экрана безопасности Windows. Для активации секретного способа перезагрузки следует зажать Ctrl, Alt и Del, после чего, удерживая Ctrl, нажать на кнопку питания в правом нижнем углу экрана.

После этого появится диалоговое окно с предупреждением: «Нажмите ОК для немедленной перезагрузки. Все несохраненные данные будут потеряны. Используйте эту функцию только в крайнем случае». Нажатие ОК инициирует аварийную перезагрузку.

Зачем нужна секретная перезагрузка

Это аварийная перезагрузка Windows. Основная цель — не прибегая с жестким методам перезапустить систему способом, который все еще обрабатывается на уровне ядра операционной системы, даже если графический интерфейс или большинство приложений перестали отвечать.

Фактически, это промежуточное звено между обычной программной перезагрузкой и «жестким» аппаратным отключением, когда пользователь удерживает кнопку питания, чтобы прервать подачу электропитания.

Отличия способов перезагрузки

Стандартная перезагрузка. Это корректная перезагрузка, выполняемая самой Windows, при которой все системные процессы и программы правильно завершают свою работу. Риски потери данных, повреждения файловой системы и системных файлов Windows отсутствуют.

Жесткая перезагрузка. Перезапуск компьютера аппаратной кнопкой Reset или долгим нажатием на кнопку питания. Это грубое выключение ПК без корректного завершения работы. Все несохраненные данные теряются, есть риск повреждения файловой системы и системных файлов.

Аварийная перезагрузка. Принудительный перезапуск Windows без сохранения данных, но с меньшими рисками, если сравнивать с жесткой перезагрузкой. Файловая система и системные файлы в безопасности, даже если операционная система перед этим наглухо зависла.