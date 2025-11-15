Станок или электробритва: чем бриться лучше

Времена опасных бритв прошли, и теперь одни мужчины выбирают влажное бритье станком, другие голосуют за электробритвы. Есть ли принципиальные отличия у бритвенного станка и электробритвы по безопасности и качеству бритья?

Современный бритвенный станок бывает трех видов, и все это вариации станка, который называют Т-образным. В классическом можно заменить затупившееся лезвие. Одноразовый — самый дешевый, который выкидывают после нескольких раз использования. Кассетный — где остается ручка, а сменные многолезвийные картриджи меняются.

Американский изобретатель Кинг Жиллетт 15 ноября 1904 года получил патент на бритву со сменными лезвиями.

Электробритвы делятся на сеточные и роторные. В сеточной бритве лезвия вибрируют под тонкой металлической сеткой. Она защищает кожу от прямого контакта с режущими элементами, снижая риск раздражения и порезов. Движения выполняются вперед-назад, как при использовании обычного станка.

У роторного устройства есть несколько (2-4) плавающих головок, которые эффективно обрабатывают «рельеф» лица с щетиной любого типа.

Отличия станка и электробритвы

Результат: Станок срезает волоски у самого корня, что делает кожу идеально гладкой. Электробритва не срезает волосы под корень, поэтому гладкость сохраняется меньше, но она позволяет бриться всухую, что быстрее и удобнее.

Хранение: Бритвенный станок занимает меньше места. Электробритва — небольшой прибор, но все-таки по габаритам он больше.

Автономность: Станок автономен и всегда готов к работе. Электробритве нужна розетка. Боле автономный вариант — аккумуляторные электробритвы, на одном заряде могут работать до двух недель при ежедневном использовании.

Около 52% мужчин жалуются на покраснение кожи лица и шеи после бритья. Причина — сухая кожа и неправильная техника (исследование Американской академии дерматологии).

Срок службы: Электробритва служит годами: средний срок работы прибора — 5-7 лет, но замена ножей и сетки необходима раз в 1-2 года.

Средний срок службы лезвия в Т-образном станке составляет 5-6 применений. Стандартная долговечность кассеты — 8-10 сеансов бритья, а корпус такой бритвы обычно приходит в негодность через 1-2 года активного пользования. Одноразовой бритвы в монолитном исполнении хватит на 1-3 раза.