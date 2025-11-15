НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Станок или электробритва: чем бриться лучше

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Станок и электрическая бритва
Фото: © Sibnet.ru
Времена опасных бритв прошли, и теперь одни мужчины выбирают влажное бритье станком, другие голосуют за электробритвы. Есть ли принципиальные отличия у бритвенного станка и электробритвы по безопасности и качеству бритья?

Современный бритвенный станок бывает трех видов, и все это вариации станка, который называют Т-образным. В классическом можно заменить затупившееся лезвие. Одноразовый — самый дешевый, который выкидывают после нескольких раз использования. Кассетный — где остается ручка, а сменные многолезвийные картриджи меняются.

Американский изобретатель Кинг Жиллетт 15 ноября 1904 года получил патент на бритву со сменными лезвиями. 

Электробритвы делятся на сеточные и роторные. В сеточной бритве лезвия вибрируют под тонкой металлической сеткой. Она защищает кожу от прямого контакта с режущими элементами, снижая риск раздражения и порезов. Движения выполняются вперед-назад, как при использовании обычного станка.

У роторного устройства есть несколько (2-4) плавающих головок, которые эффективно обрабатывают «рельеф» лица с щетиной любого типа.

Сравнение бритвенного станка и электробритвы

Отличия станка и электробритвы

Результат: Станок срезает волоски у самого корня, что делает кожу идеально гладкой. Электробритва не срезает волосы под корень, поэтому гладкость сохраняется меньше, но она позволяет бриться всухую, что быстрее и удобнее.

Хранение: Бритвенный станок занимает меньше места. Электробритва — небольшой прибор, но все-таки по габаритам он больше. 

Автономность: Станок автономен и всегда готов к работе. Электробритве нужна розетка. Боле автономный вариант — аккумуляторные электробритвы,  на одном заряде могут работать до двух недель при ежедневном использовании. 

Около 52% мужчин жалуются на покраснение кожи лица и шеи после бритья. Причина — сухая кожа и неправильная техника (исследование Американской академии дерматологии).

Срок службы: Электробритва служит годами: средний срок работы прибора — 5-7 лет, но замена ножей и сетки необходима раз в 1-2 года.

Средний срок службы лезвия в Т-образном станке составляет 5-6 применений. Стандартная долговечность кассеты — 8-10 сеансов бритья, а корпус такой бритвы обычно приходит в негодность через 1-2 года активного пользования. Одноразовой бритвы в монолитном исполнении хватит на 1-3 раза.

Еще по теме
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Почему цветы — это больше, чем подарок: психологический эффект букета
Зачем на джинсы пришивают маленький кармашек
Как узнать размер кольца на палец
смотреть все
Жизнь #Стиль #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Обсуждение (0)
Картина дня
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
Операторов обяжут по требованию ФСБ отключать абонентов
Количество дезертиров сравнялось с численностью ВСУ
Евросоюз закупил рекордное количество российских удобрений
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
24
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
23
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева