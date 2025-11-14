НАВЕРХ
Call of Duty: Black Ops 7 вышла на ПК и консолях

Sibnet.ru
Фото: © callofduty.com

Многопользовательский шутер Call of Duty: Black Ops 7 от студий Treyarch и Raven Software 14 ноября станет доступен для ПК-геймеров и владельцев консолей последнего поколения.

Сюжетная компания «семерки» продолжает историю Black Ops II. Действие происходит в 2035 году, где мир находится на грани хаоса, и корпорация The Guild пытается защитить человечество. Проходить «сюжетку» можно одному или в кооперативе до четырех человек.

Многопользовательский режим включает 16 карт формата 6 на 6 и две крупномасштабные карты формата 20 на 20. Геймерам будут доступны 30 видов оружия, гранаты и крюки, позволяющие забираться на выступы. При этом впервые появится возможность обмениваться сборками оружия.

Перед выходом Black Ops 7 разработчики отчитались, что значительно улучшили систему борьбы с читерами. Новые алгоритмы будут анализировать не только, насколько метко стреляет игрок, но и как он двигается и взаимодействует с окружением.

Что касается системных требований, то для игры на низких настройках ПК-геймерам будет достаточно AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-6600, восьми гигабайт оперативной памяти и видеокарты уровня AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 970 или 1060.

Valve презентовала игровой мини-ПК Steam Machine

Стандартное издание Call of Duty: Black Ops 7 оценили в 70 долларов. Владельцы подписки Xbox GamePass получат шутер бесплатно с первого дня. В игре есть русская локализация: меню и субтитры.

