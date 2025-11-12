НАВЕРХ
Новый президент Сирии попросил Россию о поддержке

The Washington Post
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа
Сирия нуждается в поддержке России как постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Нам нужна Россия, потому что она является постоянным членом Совета безопасности [ООН]. Нам нужно, чтобы их голос был на нашей стороне в некоторых вопросах, и у нас с ними стратегические интересы», — сказал аш-Шараа в интервью The Washington Post.

По его словам, Дамаск осознает важность сохранения конструктивных отношений с Москвой, чтобы не подтолкнуть Россию к «альтернативным вариантам» в сирийском урегулировании.

Аш-Шараа 15 октября он впервые посетил Москву, где встретился с Путиным. На встрече в Кремле он подчеркнул серьезный вклад России в развитии Сирии и связывающие две страны «серьезные мосты сотрудничества».

В конце 2024 года силы, возглавляемые аш-Шараа, свергли режим Башара Асада. В Сирии у России остались две военные базы: авиационная в Хмеймиме и морская — в Тартусе. Они имеют критически важное значение для российского присутствия на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

