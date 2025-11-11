НАВЕРХ
«Кинопоиск» запустил систему рекомендаций на основе ИИ

Стриминговый сервис «Кинопоиск» обновил систему рекомендаций контента. Изучать интересы пользователей и подстраивать под них витрины будет искусственный интеллект.

Новая система алгоритмов проанализирует более 800 маркеров поведения подписчика: его любимых актеров, режиссеров, жанры, историю оценок и время, когда они были поставлены.

«Теперь мы анализируем ваши интересы и предпочтения по новой модели на основе нейронных сетей. Все, что вам нужно делать, — это смотреть и оценивать фильмы и сериалы, шоу и спортивные трансляции, а "Кинопоиск" будет всегда подстраиваться под вас и предлагать тот контент, за просмотром которого вы хорошо проведете время», — уточнила пресс-служба сервиса.

В ближайшее время разработчики также планируют внедрить две ИИ-функции: персональную рецензию и персональный аргумент. Первая предоставит отзыв о фильме или сериале, составленный нейросетью на основе рецензий критиков и зрителей, с учетом знаний о предпочтениях пользователя.

Персональный аргумент подскажет, чем тот или иной кинопродукт, рекомендуемый алгоритмами «Кинопоиска», будет интересен конкретному подписчику. По задумке разработчиков, это должно быть похоже на персональный логлайн или рекомендацию друга, который хорошо знает вкусы пользователя.

Турецкая студия сняла первый в мире ИИ-сериал

Кроме того, сервис анонсировал внедрение AI-ассистента от «Яндекса» прямо на странице или в приложении «Кинопоиска». Предполагается, что «Алиса» станет персональным помощником для выбора фильмов или сериалов.

Хайтек #Нейросети #Кинематограф
Обсуждение (0)
