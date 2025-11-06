Турецкая студия сняла первый в мире ИИ-сериал

Турецкая киностудия Ay Yapim готовит к показу первый в мире сериал, созданный с помощью искусственного интеллекта. При его производстве были задействованы около десятка нейросетей, отвечавших за картинку, звук и движение персонажей.

Сериал получил название «Стены замка». Он будет состоять из трех 15-минутных серий, рассказывающих загадочную историю крепости Аламут в Иране. Многим геймерам она знакома по игре Assassin's Creed Mirage от Ubisoft.

Новаторский кинопродукт разрабатывали в течение года с помощью целого комплекса ИИ-технологий, пишет Variety. Написанный людьми сценарий редактировали с помощью ChatGPT. Для визуала использовали нейросети MidJourney, Runway, Google Nano Banana, Veo, Kling, ComfyUI и Topaz. За озвучку отвечал голосовой генератор ElevenLabs.

Производством сериала занималось сингапурское подразделение компании — AI Yapim, специалисты которого также задействовали собственный специально разработанный ИИ-инструмент для раскадровки и фирменную модель для генерации видео AYDNA 1.0.

«Применив технологии искусственного интеллекта к классической истории, мы смогли мыслить масштабнее и рисовать на более широком холсте, чем могли себе представить, при этом ставя во главу угла человеческий дух, который делает великие истории такими трогательными», — цитирует Variety генерального директора Ay Yapim Керема Чатая.

Премьера сериала намечена на конец 2025 года. Ожидается, что «Стены замка» покажут как на турецком бесплатном телевидении, так и на одном из глобальных стриминговых сервисов, название которого пока не озвучили.