Турецкая студия сняла первый в мире ИИ-сериал

Источник:
Variety
Фото: © AI Yapim

Турецкая киностудия Ay Yapim готовит к показу первый в мире сериал, созданный с помощью искусственного интеллекта. При его производстве были задействованы около десятка нейросетей, отвечавших за картинку, звук и движение персонажей.

Сериал получил название «Стены замка». Он будет состоять из трех 15-минутных серий, рассказывающих загадочную историю крепости Аламут в Иране. Многим геймерам она знакома по игре Assassin's Creed Mirage от Ubisoft.

Новаторский кинопродукт разрабатывали в течение года с помощью целого комплекса ИИ-технологий, пишет Variety. Написанный людьми сценарий редактировали с помощью ChatGPT. Для визуала использовали нейросети MidJourney, Runway, Google Nano Banana, Veo, Kling, ComfyUI и Topaz. За озвучку отвечал голосовой генератор ElevenLabs.

Производством сериала занималось сингапурское подразделение компании — AI Yapim, специалисты которого также задействовали собственный специально разработанный ИИ-инструмент для раскадровки и фирменную модель для генерации видео AYDNA 1.0.

«Применив технологии искусственного интеллекта к классической истории, мы смогли мыслить масштабнее и рисовать на более широком холсте, чем могли себе представить, при этом ставя во главу угла человеческий дух, который делает великие истории такими трогательными», — цитирует Variety генерального директора Ay Yapim Керема Чатая.

Стартовал финальный сезон сериала «Вампиры средней полосы»

Премьера сериала намечена на конец 2025 года. Ожидается, что «Стены замка» покажут как на турецком бесплатном телевидении, так и на одном из глобальных стриминговых сервисов, название которого пока не озвучили.

Культгид #Кинематограф #Нейросети
