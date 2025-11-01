Стартует финальный сезон сериала «Вампиры средней полосы»

Онлайн-кинотеатр Start с 1 ноября начнет показывать третий, финальный сезон хитового сериала «Вампиры средней полосы». Зрителей ждет развязка противостояния двух вампирских кланов.

Финальный сезон состоит из пяти серий. К своим ролям вернулись все основные актеры, за исключением ушедшего в армию Глеба Калюжного. В роли Женька его заменил Тимофей Кочнев, а новую внешность персонажа создатели сериала обыграли сюжетно.

Сюжет заключительного сезона будет строиться вокруг масштабного противостояния смоленского и уральского вампирских кланов, начавшегося еще во втором сезоне. В режиссерское кресло для съемок финала истории сел шоураннер проекта Алексей Акимов, не исключивший появление спин-оффа сериала в будущем.

Первая серия третьего сезона выйдет в субботу, 1 ноября. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по пятницам. Премьера финальной серии состоится 28 ноября.

«Вампиры средней полосы» — один из самых успешных российских сериалов последних лет. Его создатели сумели соединить детектив, фэнтези и комедию, а также привлечь уникальный актерский состав во главе с Юрием Стояновым. На «Кинопоиске» проект имеет рейтинг 8.3, на Start’е – 9.1.