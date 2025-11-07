Вытрезвители в России: 120 лет вместе

«Веселие на Руси питие есть», заметил еще князь Владимир. Но страна наша северная и гибель пьяных от переохлаждения достаточно частое явление. Для решения проблемы придумали вытрезвители, которые с небольшими перерывами существуют в России уже более 120 лет.

Первый российский вытрезвитель появился в Туле в 1902 году. А первый советский заработал в ноябре 1931 года в Ленинграде.

Очередной импульс к открытию вытрезвителей в России дан в 2021 году, сейчас в стране работают 58 учреждений в 26 регионах. Один из вытрезвителей открыт в Новосибирске в 2023 году.

От приюта до учреждения НКВД

Вытрезвители в России появились раньше сухого закона, первый «приют для опьяневших» появился в Туле 7 ноября 1002 года. Инициатором создания выступил местный врач Федор Архангельский. Заведение предназначалось для людей «в бесчувственном пьяном виде», чтобы там они могли прийти в себя.

Приют был двухэтажным и состоял из двух изолированных отделений: амбулатории для пьяниц и приюта для детей пьющих родителей. В штате учреждения состояли фельдшер и кучер. Кучер ездил по городу и подбирал пьяных. Этим же занимались и полицейские.

Основной целью было спасение замерзавших зимой пьяных тульских оружейников. В первый же год уличная смертность «от опоя» в Туле уменьшилась в 1,7 раза.

В среднем пребывание в вытрезвителе составляло 1,8 дня, значит, многим для того, чтобы прийти в себя, не хватало суток. Приют содержался за счет городской казны.

В 1902 и 1903 годах вытрезвители открылись в Киеве, Саратове, Ярославле. Со временем они появились почти в каждом губернском городе. Также при полицейских участках существовали камеры для вытрезвления.

Камера для вытрезвления в полицейском участке Санкт-Петербурга Фото : Мендельсон Александр Леонтьевич (1865—1940).

Известно, что в 1913 году в полицейских участках Санкт-Петербурга «вытрезвели» более 64 тысяч человек. В том же году на гигиенической выставке в столице доктор Архангельский получил за свою полезную инициативу сразу две медали — золотую и серебряную.

После Гражданской войны никаких вытрезвителей, конечно, не осталось. Снова до решения проблемы у властей руки дошли в 1931 году. Первый советский медицинский вытрезвитель появился в ноябре 1931 года в Ленинграде, на улице Марата.

В 1940 году советская власть пересмотрела отношение к вытрезвителям, и тогдашний министр наркомата внутренних дел СССР Лаврентий Берия перевел медицинские вытрезвители из наркомата медицины в ведение НКВД. С тех пор и до конца Советского Союза вытрезвители были частью органов внутренних дел. Снова медицинскими они стали уже в 1992 году.

От советских вытрезвителей до российских

В Советском Союзе вытрезвители открывали в расчете один на 150-200 тысяч населения. Но это действовало не везде, в Армении, например, таких учреждений не было.

Вытрезвители активно работали во время правления Брежнева, и особенно активизировались при Горбачеве в 1985 году, на фоне борьбы с пьянством. Тогда милиционерам вменили в обязанность доставлять в вытрезвитель всех, кого подозревают в алкогольном опьянении.

Милиционеры подбирают пьяного. Юбилейная медаль к 70-летию вытрезвителей

В постсоветское время вытрезвители много критиковали за многочисленные злоупотребления и избиения посетителей милиционерами. С середины 1990-х число вытрезвителей стало сокращаться. К октябрю 2011 года все вытрезвители на территории страны закрыли.

Но проблема пьяных людей на улице никуда не делась, и ее решением занялись вновь — в 2021 году, Минздрав, Минтруда и МВД издали совместный приказ о возобновлении работы вытрезвителей.

В обосновании приказа говорится, что только с 2011 по 2018 год на 35% выросло число преступлений в пьяном виде. По причинам, связанным с алкоголем, в России ежегодно гибнет более 50 тысяч человек, в том числе замерзают на улицах порядка 8-10 тысяч.

Вытрезвлением граждан снова поручили заниматься медикам. Доставлять пациентов в вытрезвитель снова поручено полицейским, но пребывание в учреждении стало добровольным.

Восстановление численности вытрезвителей идет медленно. Сейчас в стране работают 58 вытрезвителей в 57 крупных городах, расположенных в 26 регионах России.

Новосибирский вытрезвитель

Один из современных вытрезвителей работает с сентября 2023 года в Новосибирске. Здание под социальный центр (как теперь называется вытрезвитель) отремонтировано в рамках федеральной программы. Сейчас учреждение находится на балансе мэрии, а финансируется из средств областного бюджета.

Новосибирский вытрезвитель больше похож на санаторий, чем на мрачные заведения советского времени. Учреждение находится практически за чертой города, здание окружает лес. Рассчитано на 20 посетителей, пребывание не превышает 24 часов, плата не взимается. При этом человек может отказаться от пребывания в вытрезвителе.

Услуги клиентам включают даже «содействие в передвижении и ориентации в окружающей обстановке». Посетитель может принять душ, посмотреть телевизор и попить чаю, постирать одежду. Дежурный фельдшер осмотрит и, при необходимости, окажет первую медицинскую помощь. Для буйных и больных посетителей есть одноместные боксы.

По данным пресс-службы мэрии, в среднем в сутки вытрезвитель принимает 12 посетителей. За два года работы в учреждении побывало 6386 человек.

За 10 месяцев 2024 года в вытрезвителе побывало 2177 человек, за аналогичный период 2025 года уже больше — 2468. Из них самостоятельно явился в центр 121 человек. Чаще всего, самообращения — это люди без определенного места жительства, которых привлекает возможность провести сутки в чистоте и тепле.