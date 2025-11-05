НАВЕРХ
Почему у кошек ночью светятся глаза

Люди долгое время ассоциировали феномен светящихся глаз у кошек с чем-то мистическим. Объяснить эту тайну удалось только недавно, с развитием науки.

Дикие кошки в природе охотятся в сумерках, поэтому для выживания этим животным очень важна острота зрения в условиях низкой освещенности. Именно в этом им помогает загадочное и пугающее свечение глаз.

Как и человеческий, кошачий глаз имеет сетчатку, которая посылает информацию об изображении в мозг. Сетчатка — это светочувствительный «экран» на задней стенке глаза, усеянный большим количеством фоторецепторных клеток (палочек и колбочек).

Они преобразуют световую энергию в нервные импульсы, которые мозг превращает в изображение. Однако у кошек также присутствует дополнительный слой тапетум — именно он позволяет глазам этих животных светиться.

Кошачьи глаза начинают светиться в тот момент, когда свет отражается от тапетума. Данный слой способен усиливать падающий на него свет примерно в 50 раз, поэтому людям свечение нередко кажется таким ярким и жутким.

Зачем нужны светящиеся глаза

Ученые выяснили, что отраженный свет дополнительно стимулирует фоторецепторы. Фактически, тапетум увеличивает количество света, доступного сетчатке, позволяя животному лучше видеть в условиях низкой освещенности.

Интересно, что цвет свечения может отличаться — он может быть красным, зеленым или желтым. Это зависит от структуры самого слоя и даже возраста животного — в зависимости от различных факторов тапетум будет преимущественно отражать волны света одной длины.

Светящиеся глаза не только помогают кошкам находить добычу в сумерках, но также отпугивают возможного врага и обеспечивают взаимодействие животных в темноте — они видят направление взгляда друг друга и могут скоординировать свои действия. 

