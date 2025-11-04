НАВЕРХ
Найден способ снимать отпечатки пальцев с выпущенных пуль

Ирландские ученые нашли способ восстановления отпечатков пальцев с гильз даже после выстрела. Долгое время это считалось невозможным из-за воздействия экстремальной температуры и трения.

Разработанный исследователями Университета Мейнута электрохимический метод делает видимыми отпечатки на латунных гильзах, несмотря на воздействие высоких температур, соответствующую статью опубликовала пресс-служба учебного заведения.

Для этого гильзу помещают в электрохимическую ячейку со специальным раствором и подают слабое напряжение. Химические вещества устремляются к поверхности металла и заполняют микроскопические промежутки между линиями отпечатка, создавая четкое изображение.

Фактически, обгоревшие остатки органических веществ остаются на поверхности гильзы как трафарет, который можно визуализировать с помощью молекул раствора. При этом результат появляется мгновенно.

Разработчики отмечают, что метод работает даже на старых образцах гильз — так, его проверили на патронах, которые были отстреляны 16 месяцев назад, успешно восстановив скрытые отпечатки пальцев.

Кроме этого, для проявления отпечатков пальцев таким способом достаточно миниатюрного прибора, что открывает возможность создания компактных криминалистических наборов для получения улик прямо на месте преступления.

#Наука
