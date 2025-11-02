Старинную сахарную дорогу нашли археологи на Тайване

Археологи на Тайване обнаружили дорогу первой половины XIX века, при строительстве которой рабочие использовали куски тростникового сахара.

На старую дорогу наткнулись строители железной дороги. Археологи изучили находку и обнаружили, что в качестве наполнителя в дорожном полотне использовались куски необработанного тростникового сахара. Им, а также черепками и другими подручным средствами рабочие заполняли щели. Сама дорога сделана из глиняного раствора, приводит газета Taipei Times данные ученых ученых.

Ранее район, в котором нашли дорогу, был важным центром производства сахара. Ученые определили, что строительство или реконструкция данного участка дороги велась примерно в 1836 году, во время правления императора Даогуана (1821-1850 годы).

Чиновники того времени сообщали, что сахара производилось много и его куски можно было найти повсюду. Когда летом земля нагревалась, над районом поднимался пар, наполнявший воздух сахарным ароматом.