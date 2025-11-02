НАВЕРХ
Старинную сахарную дорогу нашли археологи на Тайване

Источник:
Taipei Times
Дорога на Тайване
Фото: Myrabella / CC BY-SA 3.0

Археологи на Тайване обнаружили дорогу первой половины XIX века, при строительстве которой рабочие использовали куски тростникового сахара. 

На старую дорогу наткнулись строители железной дороги. Археологи изучили находку и обнаружили, что в качестве наполнителя в дорожном полотне использовались куски необработанного тростникового сахара. Им, а также черепками и другими подручным средствами рабочие заполняли щели. Сама дорога сделана из глиняного раствора, приводит газета Taipei Times данные ученых ученых.

Ранее район, в котором нашли дорогу, был важным центром производства сахара. Ученые определили, что строительство или реконструкция данного участка дороги велась примерно в 1836 году, во время правления императора Даогуана (1821-1850 годы).

В Туве нашли истоки «звериного стиля» скифов

Чиновники того времени сообщали, что сахара производилось много и его куски можно было найти повсюду. Когда летом земля нагревалась, над районом поднимался пар, наполнявший воздух сахарным ароматом.

