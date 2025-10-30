Следы неизвестной археологической культуры возможно нашли в Сибири

Ученые в Венгеровском районе Новосибирской области нашли керамику бронзового века, которая может относиться к неизвестной археологической культуре, рассказал академик Вячеслав Молодин.

Археологи в ходе раскопок обнаружили жилое сооружение, которое благодаря костным останкам датировали концом IV — началом III века до нашей эры. Там были найдены плоскодонные керамическое сосуды с необычным орнаментом, похожим на шахматную доску.

«Мы обнаружили ранее неизвестную очень интересную керамику. Она может принадлежать либо слабо изученной до настоящего времени так называемой усть-тартасской культуре, либо вообще новой, ранее неизвестной археологам культуре», — цитирует Молодина ТАСС.

На других сосудах узор имитирует текстиль, такой рисунок мог получиться, если ткань прикладывали к сырой глине.

Археологический комплекс «Тартас-1» состоит их поселения и некрополя. Его обнаружили в 2003 году во время разведочных археологических работ при прокладке кабеля. Раскопки ведутся несколько лет. Сейчас изучено уже более 800 захоронений.