Пятерка самых неудачных адаптаций западных сериалов

Российская киноиндустрия явила немало примеров удачных адаптаций западных сериалов. «Мост», «Ваша честь» или «Преступление» имеют сопоставимые с оригиналами рейтинги. Но есть и обратные примеры, когда попытка адаптировать зарубежные хиты обернулась полным провалом.

Анти-топ отечественных сериалов, основанных на западных оригиналах, составлен на основе зрительских оценок на портале «Кинопоиск» — от наибольшей к наименьшей.

Кости

Год выхода: 2014
Режиссер: Филипп Коршунов, Виктор Божинов, Дмитрий Киселев
В ролях: Наталья Высочанская, Константин Соловьев, Вениамин Смехов
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг на «Кинопоиске» — 4.2, рейтинг оригинала – 8.0

кадр из сериала «Кости»
Фото: © кадр из сериала «Кости»

Адаптация популярного американского детективного сериала от Good Story Media для телеканала СТС. По сюжету судебный антрополог Анна Костина и ее напарник Дмитрий Богров раскрывают преступления, исследуя кости погибших.

Типичный отзыв: «Вас ждет дрожащая камера, один единственный ракурс и повышенная яркость картинки. Сюжет, как и диалоги, скопированы процентов на 90 с оригинала, что делает его абсолютно неинтересным для смотревших Bones, а нововведения адаптаторов лишь заставляют краснеть за отечественное кино».

Побег

Год выхода: 2010
Режиссер: Андрей Малюков, Вячеслав Никифоров, Зиновий Ройзман
В ролях: Юрий Чурсин, Владимир Епифанцев, Екатерина Климова
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг на «Кинопоиске» — 3.3, рейтинг оригинала – 8.4

Фото: © кадр из сериала «Побег»

Адаптация выскооцененного американского сериала Prison Break для Первого канала. По сюжету талантливый инженер Алексей попадает в тюрьму, где за убийство министра содержится его брат Кирилл. Алексей верит в невиновность брата и обещает ему организовать побег.

Типичный отзыв: «Человек случайно переключая каналы, наткнувшись на этот "Побег", может подумать, что это очередной выпуск программы "Большая разница", и что это пародия на оригинальный сериал. Уж больно все это выглядит нелепо и смешно».

В Москве всегда солнечно

Год выхода: 2013
Режиссер: Александр Наумов
В ролях: Константин Крюков, Александра Ребенок, Павел Абраменков, Дмитрий Астрахан
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг на «Кинопоиске» — 2.7, рейтинг оригинала – 8.0

Фото: © кадр из сериала «В Москве всегда солнечно»

Адаптация американского ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» для канала ТНТ. Сюжет выстроен вокруг четырех друзей детства, открывших собственный бизнес – бар «Филадельфия». В отличие от оригинала, ставшего самым длинным ситкомом на американском ТВ, российский аналог закрылся после первого сезона.

Типичный отзыв: «Диалоги абсолютно повторяют оригинал, но улыбки на лице совсем не вызывают. Почему? Как говорится, некоторые люди просто не умеют рассказывать анекдоты».

Чарли

Год выхода: 2013
Режиссер: Дмитрий Лактионов, Владимир Лерт
В ролях: Максим Аверин, Максим Стецков, Любава Грешнова
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг на «Кинопоиске» — 2.0, рейтинг оригинала – 7.6

Фото: © кадр из сериала «Чарли»

Адаптация американского комедийного сериала «Уилфред», который, в свою очередь, основан на одноименном австралийском сериале. По сюжету, молодой человек по имени Никита влюбляется в девушку, у которой есть пес Чарли. Но вместо собаки парень видит человека в ростовом костюме пса, который разговаривает с ним и провоцирует различные комичные ситуации.

Типичный отзыв: «Пес в исполнении Аверина – это то, что развидеть уже не удастся, потому что вместо Уилфреда, адаптированного для российского зрителя, на экране находится Максим Глухарев, только в костюме с корпоратива. Вместо циничного и эгоистичного существа Аверин успешно отыгрывает обычного быдло-гопника».

Как я встретил вашу маму

Год выхода: 2010
Режиссер Иван Китаев, Федор Стуков
В ролях: Александр Ратников, Таня Бродская, Валентин Валл
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг на «Кинопоиске» — 1.5, рейтинг оригинала – 8.6

Фото: © кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»

Адаптация одноименного американского ситкома от Good Story Media для канала СТС. По сюжету отец в подробностях рассказывает детям о событиях, предшествовавших его знакомству с будущей женой.

Типичный отзыв: «Абсурдная идея клонировать один из лучших ситкомов современности провалилась по всем аспектам. Ужасно, бездарно, глупо, обидно…».

Теоретики (Бонус)

Год выхода: 2009
Режиссер: Сергей Талыбов
В ролях: Максим Пониматченко, Дмитрий Танкович, Татьяна Калих, Егвений Сморигин, Олег Коц
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг на «Кинопоиске» — 1.1, рейтнг оригинала – 8.6

Фото: © кадр из сериала «Теоретики»

«Теоретики» — формально самая провальная адаптация популярных западных сериалов. Впрочем, снятый белорусской телекомпанией СТВ аналог «Теории большого взрыва» не является полноценным сериалом, так как был закрыт после съемок четвертой серии. А потому представлен в подборке в виде бонуса.

Культгид #Кинематограф #Топы
