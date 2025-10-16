Экстремальные холода накрыли Сибирь

Температура воздуха опустилась до минус 16 градусов в большинстве регионов Сибири, что является экстремальными холодами для этих территорий в октябре, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вот в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура на 6-8 градусов ниже нормы, там температура опустилась до минус 12. Это холодная погода для середины октября», — сказал Вильфанд ТАСС.

Аналогичная ситуация в Хакасии и Туве. В Иркутскую область, Забайкалье, Бурятию пришли морозы до минус 15-16 градусов.

Аномальные холода пришли в Сибирь в начале октября. Первая декада месяца, по данным Гидрометцентра, вошла в пятерку самых холодных декад. Среднедекадная температура воздуха составила минус 1…плюс 1 градус, что ниже нормы на 4-6 градусов. Снежный покров установился раньше многолетних сроков на 4-13 дней.