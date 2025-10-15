НАВЕРХ
Российские школьники заиграют в городки и лапту

Sibnet.ru
Игра в лапту
Фото: Seregapavlov / CC BY-SA 4.0

Уроки физкультуры в российских школах расширят национальными видами спорта, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В частности, школьники начнут играть в городки и лапту.

Миляев в качестве руководителя комиссии Госсовета по направлению «Физкультура и спорт» принял участие в рабочей встрече с участием министра просвещения Сергея Кравцова и министра спорта Михаила Дегтярева, пишет «Интерфакс».

На встрече обсуждалось развитие детско-юношеского спорта. Миляев отметил, что по итогам совещания было решено включить в уроки лыжи, городки, лапту и фиджитал-спорт, соединяющий физическую активность и цифровые технологии.

Лапта — русская народная игра с мячом и битой, которая проводится на поле размером около 50 метров в длину и порядка 40 метров в ширину. Ее отдаленно напоминают американский бейсбол и крикет.

Городки — еще одна национальная игра, в которой игрокам необходимо бросками палок поочередно выбить из площадки определенное количество фигур, составленных из пяти цилиндрических деревянных столбиков.

