Россиянам стал доступен режим ИИ в поисковике Google

Пользователи из России получили доступ к режиму ИИ в Google. Соответствующая кнопка появилась на главной странице самого популярного в мире поисковика.

Режим искусственного интеллекта основан на собственной нейосети Google – Gemini версии 2.5. Она разбивает вопросы пользователей на подтемы и ищет информацию по каждой из них одновременно, чтобы давать наиболее подходящие ответы.

Разработчики отмечают, что после получения ответа на первоначальный запрос пользователи могут уточнить любые детали. В случае, если ответ покажется пользователю не вполне достоверными, ИИ может предоставить ссылки, на которые он опирался.

«Режим пока находится в процессе разработки, поэтому возможны ошибки. Если вы заметите неточность, оставьте отзыв, чтобы помочь нам улучшить продукт. Для этого есть кнопки "Полезный ответ" и "Бесполезный ответ"», – говорится в справке Google.

Помимо главной страницы, режим ИИ доступен в отдельном окне. Помимо текстовых, он поддерживает голосовые запросы и поиск по изображениям.