Отменить стажировку полицейских-новичков хотят из-за дефицита кадров

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили закон, отменяющий обязательную стажировку для новых полицейских. Авторы законопроекта утверждают, что это решит кадровые проблемы МВД.
«От полугода до года претендент проверяется с помощью специальных методов, после этого проходит полгода стажером, после этого обучается очно в специальном центре и только после этого поступает на службу. А во время стажерства он еще получает зарплату только 50%», — поделился тяготами полицейских-новичков соавтор проекта Эрнест Валиев.
Депутаты планируют заменить стажировку индивидуальным обучением под кураторством непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников. Также предлагается изменить срок контракта с полицейским-новичком. Сейчас он составляет четыре года, депутаты предлагают — от года до пяти, чтобы упростить процедуру увольнения, пишет «Коммерсант».
В марте 2025 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев признал, что в МВД не хватает 172 тысячи сотрудников. Общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев сообщал, что дефицит кадров в МВД на сегодняшний день достиг 60%.