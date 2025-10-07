НАВЕРХ
Минфин предложил обязать выплачивать ОСАГО без учета износа

Источник:
«Прайм»
Российских автостраховщиков необходимо обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков. Норма предлагается при условии, что страховщики получат право выбирать вариант возмещения — в натуральной форме или деньгами.

«Если мы забираем у гражданина право выбирать: износ или ремонт, давайте тогда, наверное, сразу выплачивать деньги по максимальной сумме. <…> Полную сумму — имеется ввиду — с учетом повреждений без вычета износов», — цитирует Чебескова агентство «Прайм».

Предложение чиновника прозвучало на парламентских слушаниях в Госдуме, где обсуждалась инициатива страховщиков передать им право выбора формы возмещения по ОСАГО: в виде ремонта или денег, сумма которых рассчитывается с учетом износа автомобиля. 

Сейчас выбор варианта делает автовладелец и чаще всего в пользу денег. Страховщики хотят это право забрать себе. Чебесков предлагает учесть «какие есть здесь риски» или сохранить право за автовладельцами.

Составлен перечень авто для такси
Жизнь #Законы #Автоправо
