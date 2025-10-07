Минфин предложил обязать выплачивать ОСАГО без учета износа

Российских автостраховщиков необходимо обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков. Норма предлагается при условии, что страховщики получат право выбирать вариант возмещения — в натуральной форме или деньгами.

«Если мы забираем у гражданина право выбирать: износ или ремонт, давайте тогда, наверное, сразу выплачивать деньги по максимальной сумме. <…> Полную сумму — имеется ввиду — с учетом повреждений без вычета износов», — цитирует Чебескова агентство «Прайм».

Предложение чиновника прозвучало на парламентских слушаниях в Госдуме, где обсуждалась инициатива страховщиков передать им право выбора формы возмещения по ОСАГО: в виде ремонта или денег, сумма которых рассчитывается с учетом износа автомобиля.

Сейчас выбор варианта делает автовладелец и чаще всего в пользу денег. Страховщики хотят это право забрать себе. Чебесков предлагает учесть «какие есть здесь риски» или сохранить право за автовладельцами.