Томские ученые нашли способ борьбы с угольной золой

Sibnet.ru
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) запатентовали экологичный криогель, который снижает на 95% выветривание золы с поверхности золоотвалов угольных ТЭЦ.

Криогель — это водный раствор поливинилового спирта. Он наносится на пылящуюся поверхность осенью или весной, когда суточная температура близка к нулю градусов. На поверхности золоотвала формируется упругая и прочная оболочка криогеля, связывающая частицы пыли, рассказала пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Предложенный нами способ пылеподавления универсален и может применяться на разных объектах промышленности», — отметил автор разработки, сотрудник ТПУ Дмитрий Глушков. Разработку запатентовали и теперь тестируют на одном из золоотвалов АО «ТГК-11». 

