Правительство РФ поддержало норму о сплошных рубках на Байкале

Правительство России сохранило в законопроекте норму, разрешающую сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Экологи выступают против этого пункта.

Норма будет применяться с одним условием — если выборочные рубки не обеспечат замену лесных насаждений, сообщил РБК со ссылкой на материалы правительственной комиссии и источник в правительстве. В настоящее время такие рубки запрещены.

«Есть серьезные основания полагать, что снятие запрета на сплошные санитарные рубки в лесах, имеющих исключительное значение для сохранения экосистемы Байкала, станет стимулом к уничтожению здоровых лесных насаждений, например, путем поджога, с целью последующего признания их погибшими и коммерческого использования древесины», — считает эколог Михаил Крейндлин. Он также опасается эрозии почвы и роста пожарной опасности.

Поправки в проект закона также позволят переводить земли лесного фонда в другие категории для строительства дорог, гидротехнических и селезащитных сооружений, объектов газо-, тепло- и водоснабжения и кладбищ.

Законопроект о поправках в закон «Об охране озера Байкал» был внесен в Госдуму в июне 2023 года и принят в первом чтении в июле того же года. По нему сплошные рубки разрешались в том числе для строительства гостиниц, кафе и туалетов. Вторая версия закона появилась в июне 2024 года. В ней ограничили сплошные рубки, зато ввели понятие частной собственности на Байкале, которая там сейчас запрещена.