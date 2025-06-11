НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гриб-мутант в подвале напугал россиянку. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
226 1

Жительницу Ленинградской области напугал необычный гриб, выросший в подвале ее дома. Пост с фотографиями и видео «мутанта» опубликован в паблике «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«В Гатчинском районе в подвале дома выросла вот такая штука. Помогите, пожалуйста», — написала россиянка, обратившись к администрации паблика.

Для идентификации пришельца пришлось отправить запрос в Микологическое общество Санкт-Петербурга. Первоначально ученые развели руками — неизвестный объект оказался очень редким.

Однако выяснить его имя все-таки удалось — на фото и видео оказался трутовик лакированный (Ganoderma lucidum), который внесен в Красную книгу России.

Примечательно, что гриб вырос не в дикой природе, а в подвале. Скорее всего, его необычный вид объясняется особыми условиями роста — без доступа света.

Интересно, что уничтожение или изъятие из природы редких краснокнижных видов запрещено законом, поэтому для удаления гриба из подвала потребуется получить разрешение Министерства природных ресурсов и экологии.

Еще по теме
Почему чешется укус комара
Как уберечь собак и кошек от клещей
И 40 градусов будет: синоптики описали лето в Сибири
Знаменитый вулкан Этна начал извергаться. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Природа #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп «разрешил» России бить по Украине
Трамп отправил в Лос‑Анджелес войска для подавления беспорядков
Россиян начали штрафовать за публикацию прилетов дронов
Бездетным семьям предложили отключать интернет на ночь
Обсуждение (1)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-2rist-

Правильно!!! блокировать всё,но оставлять доступ только к порносайтам...🤣

Удавиков

любят себе приписывать, мерзость

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

snoo

Подожди! Но ведь Трамп агент Кремля!