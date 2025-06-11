Гриб-мутант в подвале напугал россиянку. ВИДЕО

Жительницу Ленинградской области напугал необычный гриб, выросший в подвале ее дома. Пост с фотографиями и видео «мутанта» опубликован в паблике «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«В Гатчинском районе в подвале дома выросла вот такая штука. Помогите, пожалуйста», — написала россиянка, обратившись к администрации паблика.

Для идентификации пришельца пришлось отправить запрос в Микологическое общество Санкт-Петербурга. Первоначально ученые развели руками — неизвестный объект оказался очень редким.

Однако выяснить его имя все-таки удалось — на фото и видео оказался трутовик лакированный (Ganoderma lucidum), который внесен в Красную книгу России.

Примечательно, что гриб вырос не в дикой природе, а в подвале. Скорее всего, его необычный вид объясняется особыми условиями роста — без доступа света.

Интересно, что уничтожение или изъятие из природы редких краснокнижных видов запрещено законом, поэтому для удаления гриба из подвала потребуется получить разрешение Министерства природных ресурсов и экологии.