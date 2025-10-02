НАВЕРХ
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина

Вице-премьер Александр Новак предложил временно вернуть запрещенную октаноповышающую присадку для борьбы с дефицитом топлива, следует из его обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Использование монометиланилина (ММА) течение полугода позволит увеличить производство высокооктанового бензина класса 5 и дополнительно направлять на внутренний рынок около 50 тысяч тонн топлива в месяц, приводит «Коммерсантъ» обращение Новака.

Присадку ММА можно добавлять в АИ92, чтобы получить АИ95. Она была запрещена в России в июле 2016 года. Она представляет опасность с точки зрения экологии и может оказывать негативное влияние на агрегаты транспортных средств.

Среди других мер — отмена ввозных пошлин на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, увеличение, увеличение импорта бензина из Белоруссии, отмена акциза на этиловый спирт. В случае принятия предложений получится дополнительно направить на внутренний рынок в месяц не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизтоплива.

