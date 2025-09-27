Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом

Сотрудники Новосибирского зоопарка 23 сентября обнаружили в вольере домашних животных на площадке «Малые Хрусты» яблоко, внутри которого большой кусок стекла.

«Это очень неприятная, даже страшная находка. Получается, что кто-то намеренно хотел причинить вред животным, пришел в зоопарк со злым умыслом», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Новосибирского зоопарка.

В зоопарке работают системы видеонаблюдения. Те, кто совершает действия, которые представляют угрозу жизни и здоровью животных, могут быть привлечены к ответственности.

«Если вы стали свидетелем неправомерных действий, заметили подозрительное поведение или необычные предметы в вольерах — сразу же сообщите в службу безопасности зоопарка или обратитесь к ближайшему сотруднику», — призвали в зоопарке.

В Новосибирском зоопарке есть два места, где можно кормить животных. Это детский зоопарк «Малые хрусты» и Лебединое озеро. Но есть важное правило – предлагать животным можно только те корма, которые продаются на указанных площадках.

«Принесенные вами продукты могут быть опасны для зверей и птиц. Даже если действовали вы с благими намерениями», — подчеркнули в зоопарке.