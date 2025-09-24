Новосибирский зоопарк пережил ночной пожар, в котором потерял пять животных. Несмотря на это, утром следующего дня он открыл двери для посетителей. Корреспонденты Sibnet.ru посмотрели на выживших обитателей.

Среда, обеденное время. Счетчик на входе в зоопарк показывает, что на территории около 600 гостей. Пасмурно, ветрено, накрапывает дождь. Чувствуется запах дыма, но это аромат ближайшей шашлычной точки. Гарью пахнет в глуби сада, в окрестностях вольеров для альпак и лам, где и произошло возгорание.

«Бедные, натерпелись», — переговариваются две женщины, глядя на бегающих скунсов. Животные на близких к пожару участках по виду чувствуют себя хорошо: одна козочка лакомится травой, другая отдыхает после трапезы, а полярные волки устроили догоняшки.

Проходы к месту ЧП перекрыты: где-то заборчиком, где-то сигнальной лентой. Дежурит охрана, которая строго пресекает попытки подойти к месту пожара и даже запрещает фотографировать.

В сгоревших вольерах кипит работа по разбору поврежденных построек и ограждения, устанавливают новый забор.

Животные устали

Сотрудники зоопарка и пожарные спасли 24 особи. Это пятнистые олени, яки, нубийские козы, верблюд, шотландский бык, дикобразы.

«Потихоньку рассадили всех. Ночью создали два-три экстренно вольера, загородили маскировочными сетками. Животные все в безопасности, спокойствии, потихоньку адаптируются к новым условиям», — отметил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Копытные надышались дымом, и за их состоянием следят зоологи и ветеринарные врачи.

Среди выживших — верблюдица Роза и шотландский бык, которых временно поместили в один вольер. Во время пожара бычок активно пытался сбежать от своих спасателей. Чтобы перегнать верблюдицу, потребовались усилия 12 человек, рассказал сотрудник зоопарка.

«Перегоняли, выгоняли, переводили в вольеры. Старались отрезать огонь. Очень много действий, слаженная команда», — описывал события директор.

Животные устали от переживаний и, в отличие от сотрудников зоопарка, отдыхают.

Хроника пожара

Сообщение о возгорании в Новосибирском зоопарке поступило во вторник, 23 сентября в 22.22 по местному времени (18.22 мск). В считанные минуты прибыли пожарные расчеты МЧС.

Огонь охватил два вольера для копытных. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На ликвидацию пламени задействовали более 30 специалистов и 10 спецмашин. И примерно через 40 минут пожар локализовали. Распространение огня на другие постройки и деревья удалось остановить. В 07.37 среды пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации пожара.

В первые часы была информация, что погибли 10-11 животных. Эти данные не подтвердились, но зоосад потерял пятерых: двух лам, альпаку, шотландского быка, черно-пеструю корову.

«Для зоопарка гибель каждого животного — это огромная утрата. Произошедший пожар и гибель такого количества животных — чрезвычайная и очень горькая ситуация для всех нас. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания. Для нас очень важно понять, что привело к трагедии», — сказал директор зоопарка Андрей Шило.

По данным прокуратуры Новосибирской области, вероятной причиной возгорания в зоопарке стал «аварийный режим электрооборудования», сообщила пресс-служба ведомства. Проверка продолжается.

Зоопарк в соцсетях поблагодарил всех, кто готов прийти ему на помощь. Тот, кто хочет поддержать материально, может перевести любую сумму на благотворительный счет через официальный сайт. Это единственный способ, подчеркнул зоосад, отметив, что могут появится разные мошенники.

Второй случай

Пожар в Новосибирском зоопарке 23 сентября стал вторым за последние три года. В ночь на 31 января 2022 года загорелся зимник — утепленное помещение для птиц. Внутри были несколько павлинов и куры, все погибли в огне.

«Это не экспозиционный вариант. Это маленькое деревянное помещение, и там находились несколько павлинов и десяток куриц. Это на территории зоопарка. Насколько нам известно, там произошло короткое замыкание», — сообщала тогда пресс-служба зоопарка.