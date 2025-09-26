Новосибирск и Омск побили температурные рекорды

Абсолютные температурные рекорды зафиксированы в Новосибирске и Омске 25 сентября, сообщил Гидрометцентр России.

В Омске воздух прогрелся до 27,9 градуса Цельсия, а в Новосибирске — до 28-29 градусов, приводит ТАСС данные синоптиков.

Аномальное тепло в Сибирь принесли воздушные массы из Казахстана, сообщал Западно-Сибирский гидрометцентр. В третьей декаде сентября температура в Новосибирской области превысит норму на восемь градусов.

Однако в воскресенье погода резко изменится. Сентябрь завершится холодом и дождями.