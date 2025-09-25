Евросоюз передумал вводить ограничения для туристов из России

Российские туристы могут продолжать приезжать в страны Европейского союза, несмотря на планируемые санкции против туристического сектора, пишет издание EUObserver со ссылкой на источники

Еврокомиссия намерена опубликовать новую «стратегию» в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС, к концу 2025 года, рассказал источник в дипломатических кругах.

Ожидается, что это будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами антироссийских санкций, отметил собеседник издания.

Против ужесточения визового режима для россиян активно выступают такие страны, как Франция, Италия и Испания, на долю которых приходится большинство туристов из РФ.

В то же время государства Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша продолжают настаивать на более жесткой линии — в качестве символического культурного бойкота.