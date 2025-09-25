НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз передумал вводить ограничения для туристов из России

Источник:
EUObserver
188 1

Российские туристы могут продолжать приезжать в страны Европейского союза, несмотря на планируемые санкции против туристического сектора, пишет издание EUObserver со ссылкой на источники

Еврокомиссия намерена опубликовать новую «стратегию» в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС, к концу 2025 года, рассказал источник в дипломатических кругах.

Ожидается, что это будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами антироссийских санкций, отметил собеседник издания.

Против ужесточения визового режима для россиян активно выступают такие страны, как Франция, Италия и Испания, на долю которых приходится большинство туристов из РФ.

В то же время государства Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша продолжают настаивать на более жесткой линии — в качестве символического культурного бойкота.

ЕС достиг предела своих возможностей по санкциям против России
Еще по теме
Экс-президент Франции Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы
Аналитик предупредил о риске начала сразу нескольких новых войн
Кремлю не понравилось, что Трамп сравнил Россию с бумажным тигром
Южная Корея оценила запасы высокообогащенного урана КНДР в две тонны
смотреть все
Политика #Мир #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Обсуждение (1)
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!