ЕС достиг предела своих возможностей по санкциям против России

Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России.

«Готовя новый пакет санкций против России, который должен быть готов через несколько недель, ЕС, похоже, достиг предела своих возможностей в отношении санкций, направленных непосредственно против России», — пишет Bloomberg.

Агентство отметило, что ЕС исторически отказывался вводить вторичные санкции, популярные у администрации Трампа. Однако блок все же начал обсуждения соответствующего шага, отмечается в материале.

Еврокомиссия рассчитывает окончательно согласовать 19-й пакет ограничительный мер в отношении России в сентябре 2025 года. Его содержание пока неизвестно.