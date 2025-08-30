НАВЕРХ
ЕС достиг предела своих возможностей по санкциям против России

Источник:
Sibnet.ru
Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России.

«Готовя новый пакет санкций против России, который должен быть готов через несколько недель, ЕС, похоже, достиг предела своих возможностей в отношении санкций, направленных непосредственно против России», — пишет Bloomberg.

Агентство отметило, что ЕС исторически отказывался вводить вторичные санкции, популярные у администрации Трампа. Однако блок все же начал обсуждения соответствующего шага, отмечается в материале.

Еврокомиссия рассчитывает окончательно согласовать 19-й пакет ограничительный мер в отношении России в сентябре 2025 года. Его содержание пока неизвестно.

Политика #Мир
