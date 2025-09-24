НАВЕРХ
Обнародован список номинантов на Букеровскую премию

Источник:
Sibnet.ru
Организаторы Международной Букеровской премии представили шорт-лист номинантов на награду в 2025 году из шести произведений. Список опубликован на официальном сайте премии.

В финальный список попали три американских писателя — Бен Марковиц с книгой «Остаток нашей жизни» (The Rest of Our Lives), Сьюзан Чой («Вспышка», Flashlight) и Кэти Китамура («Прослушивание», Audition).

Также в перечне британец Эндрю Миллер с романом «Земля зимой» (The Land in Winter), британско-венгерский автор Дэвид Салэй, написавший книгу «Плоть» (Flesh) и Киран Десаи с романом «Одиночество Сони и Санни» (The Loneliness of Sonia and Sunny).

В этом году в шорт-листе Букеровской премии нет дебютантов. В частности, Киран Десаи уже получала награду за роман «Наследство разоренных» (The Inheritance of Loss), а Салэй и Миллер в разные годы входили в шорт-листы.

Обладатель престижной премии, которой отмечают лучших авторов художественной литературы, написанной на английском языке и изданной в Великобритании, станет известен 10 ноября на церемонии в лондонском Сити. Победитель получит денежный приз в размере 50 тысяч фунтов.

