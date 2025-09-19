«Безопасный город» помог задержать в Новосибирске 2 тыс. преступников

Программно-аппаратный комплекс «Безопасный город» помог полицейским задержать в 2025 году две тысячи преступников, сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Комплекс биометрической видеоаналитики получает информацию с более четырех тысяч камер, установленных в городе в местах массового пребывания людей. Система работает на основе искусственного интеллекта, с помощью которого выявляет подозрительную активность.

Помимо борьбы с преступностью, мощности «Безопасного города» используются для поиска пропавших людей. По словам Цукаря, с помощью комплекса уже удалось установить местонахождение семи пропавших детей.

«При обращении в службу 112 с заявлением о пропаже ребенка оператор предлагает загрузить фотографию пропавшего. После загрузки фотография разыскиваемого оперативно поступает в защищенный контур аппаратно-программного комплекса», — цитирует министра пресс-служба Минцифры региона.

Камеры «Безопасного города» установлены в крупных торговых центрах, общественном транспорте, военных комиссариатах и храмах, а также на центральных улицах города и мостах через Обь.

В 2024 году камерами с функцией биометрической идентификации также оснастили рамки металлодетекторов на массовых уличных мероприятиях в Новосибирске.



