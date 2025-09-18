Денег нет в России на замену выработавших ресурс лифтов

Скорость замены устаревших лифтов в многоквартирных домах снижается из-за недостатка средств у жителей и муниципалитетов. При таком темпе проблему дефицита нового оборудования не решить в ближайшие шесть лет, подсчитали в компании Strategy Partners.



Для ликвидации накопленного дефицита к 2029 году необходимо ежегодно заменять до 30 тысяч единиц оборудования. В 2025 году с января по август закуплено 9,3 тысячи лифтов, это на 19% меньше, чем в 2024 году и на 37% меньше 2023 года, пишет «Коммерсант».



Основной причиной медленной замены лифтов эксперты называют отсутствие финансирования из местных бюджетов и недостаток денег на счетах многоквартирных домов.



Срок службы лифта — 25 лет. Сейчас в России работают 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч уже исчерпали ресурс. К 2030 году устареет еще 60 тысяч единиц. Для замены выработавших свой ресурс 110 тысяч лифтов необходимо 436 миллиардов рублей, подсчитали в Российском лифтовом объединении.







