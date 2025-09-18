НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Денег нет в России на замену выработавших ресурс лифтов

Источник:
«Коммерсант»
199 1

Скорость замены устаревших лифтов в многоквартирных домах снижается из-за недостатка средств у жителей и муниципалитетов. При таком темпе проблему дефицита нового оборудования не решить в ближайшие шесть лет, подсчитали в компании Strategy Partners.  

Для ликвидации накопленного дефицита к 2029 году необходимо ежегодно заменять до 30 тысяч единиц оборудования. В 2025 году с января по август закуплено 9,3 тысячи лифтов, это на 19% меньше, чем в 2024 году и на 37% меньше 2023 года, пишет «Коммерсант».

Основной причиной медленной замены лифтов эксперты называют отсутствие финансирования из местных бюджетов и недостаток денег на счетах многоквартирных домов. 

Срок службы лифта — 25 лет. Сейчас в России работают 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч уже исчерпали ресурс. К 2030 году устареет еще 60 тысяч единиц. Для замены выработавших свой ресурс 110 тысяч лифтов необходимо 436 миллиардов рублей, подсчитали в Российском лифтовом объединении.

Крайний срок оплаты ЖКХ перенесут




Еще по теме
Эксперт оценил вероятность всплеска цен в конце года
Рассчитан максимальный размер пособия при травме на работе
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Первую зарплату в цифровых рублях выплатили в России
смотреть все
Экономика #Деньги #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (1)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
15
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
14
Трамп сделал внушение Зеленскому
13
Численность населения Сибири стабилизируют