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Крайний срок оплаты ЖКХ перенесут в России

Источник:
РИА Новости
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Крайний срок оплаты услуг ЖКХ переместится с 10-го на 15-е число месяца, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число», — сказал РИМ Новости Колунов.

По его словам, перенос срока в первую очередь даст гражданам больше времени для своевременной оплаты, что снизит риск просрочек и штрафных санкций, так как многим, по его словам, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца.

«Более того, перенос полезен и для управляющих компаний (УК) и поставщиков коммунальных услуг. Он поможет упростить планирование и обработку платежей, снизить нагрузку на бухгалтерию организаций в начале месяца», — добавил Колунов.
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