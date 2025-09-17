НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Как паук скрепляет узлы на паутине

Источник:
«Элементы»
76 0

При плетении паутины паук совершенно не использует узлы, нити сетей насекомое склеивает между собой особой соединительной паутиной, которая обладает высокой клейкостью. Всего пауки производят до семи типов нитей, рассказал биолог Алексей Опаев.

Паутина является секретом паутинных желез, внутри железы она жидкая, а на воздухе застывает нитью из белковых волокон. Для соединения пересекающихся нитей паук применяет особую паутину, из которой формируется соединительный диск. Он состоит из множества перепутанных тонких ниточек, каждую из них клейкий гель.

Соединительная паутина выделяется особым типом желез — грушевидными железами. Помимо нити, они производят водянистую клейкую массу — гель, покрывающий каждое волокно этого типа паутины, пишет журнал «Элементы».

Во время плетения паутины паук касается клейких нитей только самыми кончиками ног, покрытыми многочисленными волосками, что уменьшает площадь контакта, поэтому сам паук к паутине не приклеивается. Кроме того, ноги паука смазаны особым маслянистым веществом, препятствующим приклеиванию.


Еще по теме
Археологи нашли древнейшие мумии возрастом до 12 тысяч лет
Летучие мыши любят обниматься, выяснили ученые
Впервые найдено подтверждение сражений римских гладиаторов с медведями
Почему пожарное ведро конусообразное
смотреть все
Наука #Интересно #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Численность населения Сибири стабилизируют
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.

pepelmetal

А гасилка у них не бабахнет внезапно)?

Uynachalnica

А мня за 70 никто не награждал! Тут или кумовство, или какое другое неприличие!