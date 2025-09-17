Как паук скрепляет узлы на паутине

При плетении паутины паук совершенно не использует узлы, нити сетей насекомое склеивает между собой особой соединительной паутиной, которая обладает высокой клейкостью. Всего пауки производят до семи типов нитей, рассказал биолог Алексей Опаев.



Паутина является секретом паутинных желез, внутри железы она жидкая, а на воздухе застывает нитью из белковых волокон. Для соединения пересекающихся нитей паук применяет особую паутину, из которой формируется соединительный диск. Он состоит из множества перепутанных тонких ниточек, каждую из них клейкий гель.



Соединительная паутина выделяется особым типом желез — грушевидными железами. Помимо нити, они производят водянистую клейкую массу — гель, покрывающий каждое волокно этого типа паутины, пишет журнал «Элементы».



Во время плетения паутины паук касается клейких нитей только самыми кончиками ног, покрытыми многочисленными волосками, что уменьшает площадь контакта, поэтому сам паук к паутине не приклеивается. Кроме того, ноги паука смазаны особым маслянистым веществом, препятствующим приклеиванию.