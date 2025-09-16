НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Летучие мыши любят обниматься, выяснили ученые

Источник:
PLoS One
173 0
Фото: Pramukh Arkalgud Ganeshamurthy из английский Википедия

Многомесячное видеонаблюдение за семейством гигантских лжевампиров показало, что эти летучие мыши любят обниматься, приветствуя друг друга, и охотно делятся добычей.

Когда один лжевампир возвращался в домой, то к нему подбирался встречающий родич и на несколько секунд обхватывал вернувшегося крыльями. Также они склонны делиться друг с другом добычей. Всего один раз из десяти записанных на видео лжевампиры стали перетягивать добычу друг у друга.

Делясь добычей с детенышами, родители постепенно отучают их от материнского молока и показывают, как обращаться со взрослой едой. Охотятся лжевампиры тоже часто парами, следует из публикации журнала PLoS One. 

Также авторы описали и другие примеры социального поведения в семействе лжевампиров, например, они играли друг с другом и с едой. Известно, что делятся едой с друзьями и другие виды летучих мышей, например, Desmodus.

Гигантские лжевампиры (южноамериканские большие листоносы), крупные летучие мыши с размахом крыльев до метра. Они охотятся на мелких птиц и млекопитающих, но едят и насекомых. Они моногамны и живут небольшими семейными группами.


Еще по теме
Невероятные, но реальные истории собак
«Роскосмос» показал мышей в невесомости
Почему кошки так много спят
Почему у дятлов не болит голова
смотреть все
Жизнь #Звери #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.