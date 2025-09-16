Летучие мыши любят обниматься, выяснили ученые

Многомесячное видеонаблюдение за семейством гигантских лжевампиров показало, что эти летучие мыши любят обниматься, приветствуя друг друга, и охотно делятся добычей.



Когда один лжевампир возвращался в домой, то к нему подбирался встречающий родич и на несколько секунд обхватывал вернувшегося крыльями. Также они склонны делиться друг с другом добычей. Всего один раз из десяти записанных на видео лжевампиры стали перетягивать добычу друг у друга.

Делясь добычей с детенышами, родители постепенно отучают их от материнского молока и показывают, как обращаться со взрослой едой. Охотятся лжевампиры тоже часто парами, следует из публикации журнала PLoS One.



Также авторы описали и другие примеры социального поведения в семействе лжевампиров, например, они играли друг с другом и с едой. Известно, что делятся едой с друзьями и другие виды летучих мышей, например, Desmodus.



Гигантские лжевампиры (южноамериканские большие листоносы), крупные летучие мыши с размахом крыльев до метра. Они охотятся на мелких птиц и млекопитающих, но едят и насекомых. Они моногамны и живут небольшими семейными группами.