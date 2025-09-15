НАВЕРХ
Губернатор Иркутской области Кобзев переизбрался на второй срок

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе / CC BY 4.0

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, кандидат от «Единой России», победил на выборах, набрав 60,79% голосов избирателей, следует из данных ЦИК. Такой же результат он показал в 

На втором месте кандидат от КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко с результатом 22,65%, третье место заняла депутат заксобрания региона Лариса Егорова, выдвинутая партией «Справедливая Россия — За правду», — 8,08%.

Кандидат от ЛДПР, первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков набрал 5,82% голосов. Явка составила 31,46%.

СПРАВКА. Кобзеву 58 лет. Он родился и вырос в Воронеже. Служил в ВВС СССР и РФ, затем делал карьеру в МЧС, дойдя до поста замминистра МЧС России.

В 2019 году назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, после отставки с этой должности Сергея Левченко. На выборах 2020 года победил с результатом 60,79%.

Женат, четверо детей.

