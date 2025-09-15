НАВЕРХ
Мобильные приложения банков получат новую функцию

Мобильные приложения российских банков с 1 октября 2025 года будут обязаны иметь функцию подачи заявлений о мошеннических переводах, сообщил федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» и депутат Госдумы Антон Немкин.

Функция вводится по требованию Центробанка, напомнил парламентарий в комментарии РИА Новости. По его словам, сервис упростит процедуру фиксации подобных преступлений и ускорит получение пострадавшими электронных справок для обращения в правоохранительные органы.

Новый функционал также создаст единый и удобный канал связи с банком, устраняя необходимость личного визита в отделение или длительных разбирательств через службу поддержки.

Быстрая подача заявления напрямую через приложение также повысит шансы на успешное расследование, подчеркнул Немкин. В случае запроса от полиции клиент также сможет подтвердить в приложении факт перевода под давлением мошенников. 

Хайтек #Софт #Деньги
