Россия кардинально обошла Украину в противостоянии дронов

Источник:
Die Welt
Украина долгое время была двигателем инноваций в использовании дронов, но Россия ее не только догнала, но и далеко обошла, пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер со ссылкой на украинских военных.

«Российские войска продвигаются уже много месяцев подряд и только с июня по август взяли под контроль около 1500 квадратных километров украинской территории. Это примерно соответствует площади всего Лондона», — отмечает Намер.

По его словам, украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, но им удается лишь замедлять наступление России. «Причина не только в нехватке личного состава и техники, но и в технологическом рывке России», — считает корреспондент.

Во-первых, Россия устанавливает рекорды по производству и эффективности дальнобойных дронов. Во-вторых, российская армия сохраняет на фронте явное оперативное преимущество в использовании оптоволоконных дронов, перечисляет Намер.

В-третьих, российские войска уже внедряют технологии искусственного интеллекта в беспилотные системы — прежде всего для автоматического распознавания целей и управления, добавляет корреспондент.

В-четвертых, резко растет не только число дешевых дронов на фронте, но и их дальность полета. Россия все чаще наносит удары по украинской логистике в десятках километров от линии соприкосновения, например, по маршрутам снабжения в сторону Славянска, заключает Намер.

