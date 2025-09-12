НАВЕРХ
Лучшие российские фильмы и сериалы-мюзиклы последних лет

Sibnet.ru
Когда песня становится частью сюжета, а танцы яркие и массовые, то перед нами мюзикл. В топ вошли российские современные фильмы-мюзиклы и сериалы, в которых музыкальные композиции имеют особое значение.

«Стиляги»

Год выхода: 2008
Режиссер: Валерий Тодоровский
В ролях: Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 6.9, IMDb — 7.0
Где смотреть: Иви, Okko

Кадр из фильма «Стиляги»
Фото: © кадр из фильма «Стиляги»

Москва, 1955 год. Комсомолец Мэлс ловит стиляг — молодых людей, увлекающихся джазом и рок-н-роллом — знакомится с девушкой Пользой из их мира и влюбляется в нее.

В фильме поют хиты групп «Машина времени», «Кино», «Зоопарк», Nautilus Pompilius, «Ноль», «Браво», «Колибри», «Чайф» и «Бригада С». Тодоровский специально остановил выбор на «русском роке».

«Во-первых, по мироощущению люди, которые создавали русский рок, очень близки стилягам. Во-вторых, они тоже хотели отличаться, это тоже контркультура», — говорил режиссер.

«Лед»

Год выхода: 2018
Режиссер: Олег Трофим
В ролях: Аглая Тарасова, Александр Петров, Мария Аронова
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.0, IMDb — 6.8
Где смотреть: Wink, Иви, KION, Кинопоиск, Okko

Кадр из фильма «Лед»
Фото: © кадр из фильма «Лед»

Надя живет в Иркутске и тренируется у жесткого тренера Ирины Шаталиной. Ее мечта стать знаменитой фигуристкой сбывается, рядом, казалось бы, прекрасный принц. Но во время выступления девушка получает травму и лишается способности ходить. Неожиданно в ее жизни появляется задира-хоккеист.

В этой романтической спортивной мелодраме иллюстрируют известные песни в новой аранжировке. «Хочешь?» Земфиры стало трогательной колыбельной, а «Солдат» дуэта 5’Nizza — хором юных фигуристок.

У фильма есть еще две части: «Лед 2» и «Лед 3», продолжающие историю героев.

«Самый лучший день»

Год выхода: 2015
Режиссер: Жора Крыжовников
В ролях: Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Ольга Серябкина
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 4.7, IMDb — 4.5
Где смотреть: Wink, Иви, Okko

Кадр из фильма «Самый лучший день»
Фото: © кадр из фильма «Самый лучший день»

Провинциальный капитан ДПС Петя Васютин собирается жениться на любимой девушке, кассирше Оле. Но в его машину врезается пьяная поп-звезда Алина Шепот, и полицейский уходит в загул.

Крыжовников позиционировал фильм как «караоке-комедию». В картине звучат песни ВИА Гра, Михаила Боярского, Григория Лепса, Анны Герман, Глории Гейнор и других. И на экране время от времени появляются строчки текста.

«Самый лучший день» стал самым кассовым фильмом 2015 года, собрав в прокате более 10,5 миллиона долларов. Критики в положительных отзывах хвалили оригинальность картины, которая «балансирует на грани пародии и абсурда», но народная оценка фильма низкая.

«Лето»

Год выхода: 2018
Режиссер: Кирилл Серебренников
В ролях: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.4, IMDb — 7.3
Где смотреть: VK Видео

Кадр из фильма «Лето»
Фото: © кадр из фильма «Лето»

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя, его взаимоотношениях с Майком Науменко и его женой Натальей. Это история о любви, поиске и больших надеждах.

Здесь песни нанизываются друг на друга. Естественно звучат композиции Цоя и Науменко: знаменитые «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница», «Лето», — а также культовые треки того времени. Самые запоминающимися сцены — в троллейбусе и электричке, где простые советские пассажиры поют «Psycho Killer» группы Talking Heads и «The Passenger» Игги Попа.

Фильм получил специальный приз журналистского жюри на Каннском фестивале за саундтрек.

«Пророк. История Александра Пушкина»

Год выхода: 2025
Режиссер: Феликс Умаров
В ролях: Юра Борисов, Алена Долголенко, Аня Чиповская
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.1, IMDb — 6.2
Где смотреть: PREMIER, Иви

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Фото: © кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Нестандартный и пестрый байопик о жизни, карьере, любви и дуэлях Александра Пушкина, которого раскрывают как «бунтаря, гения и любовника». В фильме показаны ключевые этапы жизни поэта: его обучение в Царском Селе, восхождение в светском обществе, ссылки, дружба с декабристами и дуэль с Дантесом

По словам режиссера Феликса Умарова, создатели пытались найти параллель между музыкой и поэзией, которая поможет современному зрителю ловить «то ощущение Пушкина, которое было несколько веков назад».

«Повествование держится на драматургии, а музыкальные номера выступают скорее аттракционом», — отмечал Умаров.

«Плагиатор»

Год выхода: 2025
Режиссер: Антон Мегердичев
В ролях: Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.4, IMDb — 5.7
Где смотреть: Wink, Okko, Иви, Кинопоиск

Кадр из фильма «Плагиатор»
Фото: © кадр из фильма «Плагиатор»

Егор уже пять лет трудится над дебютным сольным альбомом, а пока подпевает гостям в караоке и строит отношения с богатой девушкой Юлей. Случайно в платяном шкафу он обнаруживает портал в 10 июля 1991 года. Здесь он поет Лепса и Губина и становится звездой. Но каждый визит в прошлое меняет будущее.

Специально для фильма были созданы новые аранжировки хитов 1990-х и 2000-х: от «Кино» и «Чиж & Co» до NILETTO и Леонида Агутина.

«Москва слезам не верит. Все только начинается»

Год выхода: 2025, 1 сезон
Режиссер: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская
В ролях: Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Маш Милаш, Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 5.5, IMDb — 4.4
Где смотреть: Wink

Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Фото: © кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Сериальный ремейк знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Теперь три девушки ищут лучшей жизни в столице нулевых. А повзрослев, продолжают мечтают о счастье в Москве 2020-х.

«Москва…», возможно, первый сериал-мюзикл в его классическом понимании. «Музыкальные номера — это способ показать внутренний конфликт или уязвимость персонажа самым наглядным и запоминающимся образом, а также подчеркнуть ключевые моменты в развитии сюжета. При этом у нас не так много таких номеров. Мы вводим песню тогда, когда достигаем однозначной эмоциональной кульминации», — поясняла режиссер Ольга Долматовская.

В сериале прозвучат хиты 2000-х, а также «легендарные песни о Москве», но в современной версии.

«Плакса»

Год выхода: 2023, 2 сезона
Режиссер: Андрей Силкин
В ролях: Ника Жукова, Диана Енакаева, Ваня Дмитриенко
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.7, IMDb — 6.6
Где смотреть: Wink, «Кинопоиск»

Кадр из сериала «Плакса»
Фото: © кадр из сериала «Плакса»

Четырнадцатилетняя Маша переезжает из Москвы в южный городок. В старой школе она была популярным лидером музыкальной группы, а в новой сталкивается с буллингом. Справится со всем помогает музыка. Во втором сезоне Маша знакомится с сыном бизнесмена, который, кажется, знает всех звезд и может помочь новой группе обрасти полезными связями.

Создатель «Плаксы» — лидер группы Руки вверх Сергей Жуков. Главную роль сыграла его дочь Ника.

В первом сезоне 12 композиций, во втором — более 20. Каждая мелодия и каждое слово песен связаны с эмоциональными моментами сериала.

«Музыка времен»

Год выхода: 2024, 1 сезон (12 серий)
Режиссер: Кирилл Седухин, Игорь Ромащенко
В ролях: МАЙВЛ, Вадим Адаменко, Владислав Терских, Георгий Шиханов
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг: «Кинопоиск» — 6.6, IMDb — 7.2
Где смотреть: Wink

Кадр из сериала «Музыка времени»
Фото: © кадр из сериала «Музыка времени»

Начинающие музыканты из разных стран и городов объединяются в онлайн-группу «Музыка времени». Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве.

Главную роль сыграла МАЙВЛ — дочь певца Дениса Майданова. «Возраст моей 16-летней дочери и возраст мой — основная целевая аудитория сериала. Потому что мне, к примеру, как человеку, любящему рок-н-ролл, очень интересно, как рождается молодой рок», — говорил артист.

