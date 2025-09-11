НАВЕРХ
Аэропорт Краснодара открылся впервые с начала СВО

Закрытый с февраля 2022 года аэропорт Краснодара возобновил работу, сообщила пресс-служба Минтранса.

Полеты разрешены с 11 сентября. Заявленная интенсивность — не более пяти взлетно-посадочных операций в час. Ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар 17 сентября выполнит «Аэрофлот» из Москвы.

Аэропорт не обслуживал воздушные суда с начала специальной военной операции по соображениям безопасности. При этом на протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы.

В 2022 году были закрыты 11 аэропортов юга России. Помимо Геленджика и Краснодара речь об аэропортах Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты.

