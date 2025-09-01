Telegram добавил в профилях музыку

Новая функция отображения музыки в профиле появилась в Telegram, сообщила команда мессенджера в официальном блоге.

Пользователи теперь могут добавлять в профиль песни из любых чатов, для этого нужно нажать на кнопку «Добавить в профиль» в медиаплеере или выбрать трек и сохранить его в профиль. При добавлении сервис автоматически создаст плейлист, который включает предыдущие песни.

Панель с треками будет появляться под фотографией пользователя. Также теперь можно установить, какая вкладка будет открываться первой в профиле — например, истории, коллекции подарков и так далее.

Одновременно изменен дизайн профиля для пользователей приложения для Android — он получил плавную анимацию прокрутки и новый интерфейс, впервые появившийся на iOS.