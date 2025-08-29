НАВЕРХ
Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

Sibnet.ru
Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин
Фото: kremlin.ru / CC BY 4.0

Знаменитый советский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни, сообщил Большой театр.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры», — говорится в сообщении театра.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Композитор, пианист, музыкальный педагог, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино (в том числе «Веселый марш монтажников-высотников» из кинофильма «Высота» 1957 года с Николаем Рыбниковым) и театральным постановкам.

Среди его сочинений — балеты «Кармен-сюита», «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», оперы «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша» и многие другие произведения.

«Я могу сказать, что мой слух необыкновенно любовался его „Кармен-сюитой“. Это для меня прелестная совершенно вещь, потому что здесь как бы современное перенесение музыки не оскорбляет то, что всем известно. Наоборот, музыка целует музыку. Они находятся в нежном и неоскорбительном для слуха союзе», — писала о творчестве Щедрина поэтесса Белла Ахмадуллина.

Щедрин с 1958 года был женат на балерине Майе Плисецкой (умерла в 2015 году в возрасте 89 лет). Детей у пары не было.

