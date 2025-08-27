Орнитологи объяснили появление сов в городах

В конце августа в городах стали замечать сов. Горожане не только их увидели, но и услышали: истошные крики могут звучать всю ночь, разносясь над спальными микрорайонами. Орнитологи объяснили Sibnet.ru, что привлекает птиц в города.

«Орут совята, которые вывелись у сов в городе. Зовут родителей с охоты, выпрашивают корм», — пояснила орнитолог Елена Шнайдер.

Ее коллега Алексей Яновский добавил, что молодняк поднялся на крыло, ищет новые места обитания и сигнализирует сородичам, где находится. «Крики громкие, неприятные, протяжные, истошные, чтобы быть услышанными на большое расстояние», — описал поведение сов орнитолог.

По словам специалистов, совы перебираются в город, потому что тут корма больше, зимой теплее. Птиц привлекают крысы и мыши, которые могут бегать по дворам.

«Они так хорошо чувствуют себя в городе, что начинают размножаться еще зимой и выводят по два выводка совят в год. В лесу они себе такого позволить не могут», — сказала Шнайдер.

Кто эти совы

Наиболее вероятно, что жители Новосибирска, где снято видео, встречают болотную сову или ушастую сову. Обе птицы небольшого размера — примерно с курицу, серо-бурой окраски. Ушастая отличается большими ушными пучками, состоящими из шести перьев.

Болотная сова, в отличие от большинства других сов, гнездится на земле, обычно по окраинам болот. Ушастая предпочитает обитать на территориях, где поля чередуются с островками лесов.

Оба вида питаются мышами, другими грызунами, насекомыми и даже мелкими птицами. И обоим видам подходит ландшафт окраин Новосибирска, куда в последние годы пришла спальная и коттеджная застройка.