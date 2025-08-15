Аналитики рассказали основные тревоги владельцев китайских автомобилей

Коррозия кузова, долгое ожидание запчастей и способность заводиться на морозе беспокоят владельцев китайских автомобилей в России. Им не нравится соотношение цены и качества, но радует дизайн автомобилей, следует из анализа 2 миллионов упоминаний китайских брендов в соцсетях.

За два года — с 2022 по 2024 год число негативных упоминаний китайских брендов уменьшилось в несколько раз, а нейтральные поднялись до 70–80%, подсчитали аналитики исследовательского центра Sidorin Lab (SL), которые использовали системы мониторинга «Медиалогия» и Brand Analytics. Намного выросли сообщения о покупке, что является ключевым индикатором роста доверия.

Самая популярная тема — стоимость автомобилей (424 тысячи упоминаний). Пользователи части писали, что цена не соответствует качеству. На втором месте — дизайн (403 тысяч упоминаний), отзывы обычно положительные, автомобили называют «прикольными, красивыми, стильными», пишут «Известия» со ссылкой на SL.

В 2022 году часто жаловались на тормоза, коробку передач и расход топлива. К 2024 году позитива стало больше. Остается актуальной коррозия (14,5 тысячи упоминаний), обсуждения темы собрали 41 млн просмотров, нехватка запчастей и сроки доставки (1,8 тысячи сообщений), эксплуатация зимой.

Отдельный опрос 149 автодилеров показал, что их волнуют ценовая политика (60%), отсутствие маркетинговой политики (88%). Также отмечались высокие требования при низкой поддержке и сложности с поставками деталей. Продажи растут, но автомобили из Китая остаются для россиян скорее вынужденным выбором, чем осознанным предпочтением, считают в SL.