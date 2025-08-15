«Вице-мисс Россия-2017» умерла после ДТП с лосем

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2017» и представительница страны на конкурсе «Мисс Вселенная» Ксения Александрова скончалась через месяц после ДТП с лосем на трассе в Тверской области, в котором она получила тяжелые травмы.

«Новости, в которые невозможно поверить. Двенадцатого августа не стало Ксюши Александровой — нашей подруги, коллеги и волонтера, невероятно отзывчивого и доброго человека с огромным сердцем. Соболезнуем родным и близким. Светлая память», — говорится в аккаунте конкурса «Мисс Россия» в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Вдовец Александровой рассказал РИА Новости, что ДТП произошло 6 июля на автодороге М-9 в Тверской области. Автомобиль Porsche, в котором находились супруги, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. Удар пришелся на правую сторону автомобиля, где на пассажирском сидении сидела девушка.

«Я ничего не успел сделать. Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксюше в голову. Она была без сознания, голова была разбита, все было в крови. Самое страшное — то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма», — описал аварию мужчина.

Девушку госпитализировали в НИИ Склифосовского, но, несмотря на оказанную помощь, спасти ее не удалось.

Александровой было 30 лет. В 19 лет начала профессиональную карьеру в моделинге, регулярно участвуя в конкурсах красоты. В 2017 году она стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Россия». Представляла страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная», но не вошла в число 16 финалисток.