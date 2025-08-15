НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«Вице-мисс Россия-2017» умерла после ДТП с лосем

Источник:
Sibnet.ru
222 0
Ксения Александрова
Фото: AlexKseniya12 / CC BY-SA 4.0

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2017» и представительница страны на конкурсе «Мисс Вселенная» Ксения Александрова скончалась через месяц после ДТП с лосем на трассе в Тверской области, в котором она получила тяжелые травмы.

«Новости, в которые невозможно поверить. Двенадцатого августа не стало Ксюши Александровой — нашей подруги, коллеги и волонтера, невероятно отзывчивого и доброго человека с огромным сердцем. Соболезнуем родным и близким. Светлая память», — говорится в аккаунте конкурса «Мисс Россия» в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Вдовец Александровой рассказал РИА Новости, что ДТП произошло 6 июля на автодороге М-9 в Тверской области. Автомобиль Porsche, в котором находились супруги, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. Удар пришелся на правую сторону автомобиля, где на пассажирском сидении сидела девушка.

«Я ничего не успел сделать. Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксюше в голову. Она была без сознания, голова была разбита, все было в крови. Самое страшное — то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма», — описал аварию мужчина.

Девушку госпитализировали в НИИ Склифосовского, но, несмотря на оказанную помощь, спасти ее не удалось.

Александровой было 30 лет. В 19 лет начала профессиональную карьеру в моделинге, регулярно участвуя в конкурсах красоты. В 2017 году она стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Россия». Представляла страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная», но не вошла в число 16 финалисток.

Еще по теме
Полиция хочет запретить заглушки для ремней безопасности
Три человека погибли в застрявшем в луже автомобиле
Число жертв ДТП в Новосибирске за полгода выросло на 25%
Число ДТП с электросамокатами упало на 20% на фоне роста смертности
смотреть все
ЧП #ДТП #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
29
Российская армия отработает применение ядерного оружия
24
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
18
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ
17
ВСУ стали жаловаться на атаки российских Су‑57