Российские войска получили роботизированные комплексы «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») передал российским войскам очередную партию роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Многофункциональные управляемые роботизированные комплексы «Депеша» на гусеничном шасси способны развивать скорость до 15 километров в час и могут доставлять грузы массой 100 килограммов, говорится в сообщении.

Комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. А благодаря малым габаритам его можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа.

Управлять гусеничной платформой можно с помощью пульта: видеоизображение поступает на VR-очки или монитор оператора. Для помехоустойчивой передачи данных комплекс может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи.