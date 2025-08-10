НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска получили роботизированные комплексы «Депеша»

Источник:
Sibnet.ru
Роботизированный комплекс «Депеша»
Роботизированный комплекс «Депеша»
Фото: © Ростех

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») передал российским войскам очередную партию роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Многофункциональные управляемые роботизированные комплексы «Депеша» на гусеничном шасси способны развивать скорость до 15 километров в час и могут доставлять грузы массой 100 килограммов, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак дроны перевернули правила войны

Комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. А благодаря малым габаритам его можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа.

Управлять гусеничной платформой можно с помощью пульта: видеоизображение поступает на VR-очки или монитор оператора. Для помехоустойчивой передачи данных комплекс может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи.

Оборона #Оружие
