Капча поможет россиянам при блокировке мобильного интернета

Источник:
ТАСС
247 4

Минцифры РФ сформирует «белый список» сервисов, которые продолжат работать даже при отключении мобильного интернета, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — цитирует министра агентство ТАСС.

Шадаев уточнил, что в этот список войдут «любые сервисы массового использования», в том числе, такси, службы доставки и маркетплейсы. Кроме того, по его словам, будет прописана возможность сохранения работоспособности банкоматов, платежных терминалов и устройств самообслуживания.

Отключения мобильного интернета происходят в разных регионах России из-за угроз атак украинских беспилотников. К новым условиям вынуждены адаптироваться и обычные пользователи, и бизнес. Так, кикшеринг-сервис Whoosh начал тестировать услугу аренды электросамокатов по SMS.

Хайтек #Интернет #Гаджеты #Город
Обсуждение (4)
