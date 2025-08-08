Мизулина заинтересовалась альбомом Гуфа «Город дорог»

Лига безопасного интернета обратилась в МВД с просьбой проверить дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог», сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

«Минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков. На это обратили внимание подписчики. Вероятно, из-за хайпа, который создали в СМИ», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Интерес к «Городу дорог» возник в медийном поле после заявления челябинского миллиардера Игоря Рыбакова, что он хочет купить права на альбом и удалить его со всех официальных площадок. Бизнесмен объяснил это тем, что в молодости он, слушая романтизирующие разгульный образ жизни треки, «оказался на дне».

Правообладатель записи, гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин говорил, что цена альбома — минимум 100 миллионов рублей.